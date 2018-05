Peschici (st - Ph: turismo e italia@)

Di:



Peschici, 8 maggio 2018. ”Il cielo azzurro di Peschici si tinge di blu! Dopo anni di oscurantismo ambientale, e non solo, dopo un lavoro di squadra e di collaborazione, su Peschici finalmente ritorna a sventolare la Bandiera Blu. Sono state 368 le spiagge premiate per qualità, sostenibilità e servizi: Peschici è ancora una volta uno dei mari più belli d’Italia! Questo splendido risultato mi obbliga a ringraziare prima di tutto i cittadini peschiciani, gli operatori commerciali, gli operatori turistici, l’Ufficio Tecnico Comunale, gli amministratori, la societàEcogreen, che ha sostenuto l’idea della raccolta differenziata e quanti continueranno a lavorare per ottenere i migliori risultati ambientali. Sono davvero soddisfatto ed orgoglioso! Continuiamo su questa strada. Viva Peschici!” Lo dice in una nota Francesco Tavaglione, sindaco di Peschici. Tavaglione “Il cielo di Peschici si tinge di blu” ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.