In un box 5 mezzi rubati, denunciato 29enne a Stornara

Servizio straordinario di controllo del territorio operato dai Carabinieri della Compagnia di Cerignola.

I militari dell’Aliquota Radiomobile, poi, hanno denunciato C.M., cl. ’89, pregiudicato di Stornara. L’uomo è stato trovato in possesso di cinque mezzi, risultati tutti rubati, che conservava all’interno di un box preso in affitto a Cerignola. Si tratta di un motociclo asportato ad Ancona, un trattore agricolo asportato a Santeramo in Colle (BA) e tre furgoni rubati a Mola di Bari (BA), Melfi (PZ) e Sant’Arcangelo di Romagna (RN). Tutti i mezzi, ancora integri, saranno restituiti ai legittimi proprietari. L’uomo, invece, con numerosi precedenti specifici, è stato deferito in stato di irreperibilità per il reato di ricettazione.