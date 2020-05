Anna Rita Caracciolo: “Tutto quello che si fa amare”, nato da un problema personale

, 08 maggio 2020. “è il titolo di un documentario “in itinere” iniziato un anno fa sulla scorta di un grave problema personale accadutomi nel 2018. Sono riuscita a trovare conforto e forza nella fede, lì dove la medicina non poteva più fare granché. Ho pregato tanto per mio figlio, sono entrata in contatto con un mondo che è sempre stato intorno a me ma che io conoscevo appena. Ho scoperto di poter essere più forte con la preghiera.

Mi è capitato di imparare, così, preghiere mai sentite prima in vita mia, molte in dialetto manfredoniano; ho incontrato delle bellissime persone che sono di fatto depositarie di una ritualità che si va perdendo con la modernità. C’è fede e quindi religione, certo, ma anche arte e folklore, talvolta uniti in modo indissolubile.

Ho deciso di raccogliere, quindi, queste preghiere, queste poesie e questi racconti in un documentario, per tentare di conservarne memoria. Ho esposto l’idea al mio collaboratore Vincenzo Totaro, il quale ha accettato di buon grado di imbarcarsi per questo lungo viaggio nella nostra memoria, nella nostra storia, in una parola dentro di noi (nel bene e nel male).

Sperando di contribuire ad alleviare questo periodo non troppo felice, ho deciso di proporre in anteprima questo frammento del documentario, con l’interpretazione di Antonio Di Tullo. Ringraziamo tutti coloro che ci stanno sostenendo in questa impresa (più lunga e faticosa di quanto pensassi)

Grazie a tutti e buona visione.