Consorzio Bonifica, turni lavoro idrovore. Sifus “Dialogo per una soluzione”

Foggia, 08 maggio 2020. “Ilapre un varco dialettico con il Consorzio di bonifica di Foggia Capitanata, a seguito della nota inviata qualche giorno fa, sulla questione dei turni di lavoro alle idrovore”. E’ quanto emerge da una recente nota stampa.

“Il problema sollevato dal dipendente Matteo Ciavarella, nonché nostro iscritto, faceva emergere la sistematica abitudine all’uso di turni di lavoro che non garantivano un riposo fisiologico ai dipendenti. Il Consorzio, a seguito di un confronto telefonico avvenuto questa mattina, si è reso disponibile a sondare tra i turnisti e conoscere la disponibilità ad utilizzare il criterio dei turni 3 – 3 (3 mattine – 3 pomeriggi) e garantisce che già da metà maggio, verrà applicato il corretto turno al dipendente Ciavarella e per lo stesso principio a tutti coloro che intenderanno farlo. Si tratta di un risultato positivo per il ripristino dell’agibilità democratica sul posto di lavoro che gratifica il lavoratore, sottoposto ad una serie di misure poco chiare, sulle quali la nostra O.S. intende riportare alla normalità!”, dice E. Abate.