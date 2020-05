Di Fonso “Avevo denunciato Covid al Don Uva di Foggia, mi hanno licenziato”

, 08 maggio 2020. “Dopo essere stato sospeso dal lavoro per quaranta giorni, è arrivata la lettera di Licenziamento con cui Paolosi libera del sindacalista che più di tutti si era battuto affinché Universo Salute acquisisse il Don Uva”. Lo rende noto, segretario provinciale e confederale del sindacato Usppi in provincia di Foggia, “assunto nel 1995, licenziato da Telesforo per aver denunciato casi Covid-19 all’interno del Don Uva – dice il sindacalista – , e soprattutto per aver difeso gli operatori sanitari dalla mancanza di dispositivi di sicurezza che fino al 26 marzo non erano ancora stati consegnati agli operatori, ed ai pazienti in generale fra cui misure di sicurezza per quelli psichiatrici ancora ricoverati, che correvano il serio rischio di essere contagiati“.

“I casi covid al Don Uva di Foggia sono stati numerosi fra operatori e pazienti contagiati”, spiega Di Fonso che “aveva lanciato il grido d’allarme il 26 marzo affinché il Don Uva venisse chiuso per essere sanificato, per meglio proteggere il personale dipendente ed i pazienti ricoverati, invece Telesforo ha deciso di licenziare il sindacalista, con un illegittimo comportamento antisindacale, e dare un monito ai lavoratori e sindacalisti”.

“La Segreteria Regionale e Provinciale del sindacato Usppi promettono battaglia dura, durissima, e sono vicini a Massimiliano Di Fonso ed alla sua famiglia, persona sempre impegnata in prima linea a difesa dei lavoratori ed ai servizi socio sanitari a favore dell’utenza e dei pazienti. Alle segreterie del sindacato sono giunti i messaggi di solidarietà sia dall’ambiente politico che sindacale, sia a livello locale che regionale. A Massimiliano Di Fonso viene espresso il concreto sostegno a tutte le iniziative che saranno adottate per il ripristino della legalità e per la garanzia del posto di lavoro che non può essere compromesso in danno a chi in prima persona si è sempre distinto per l’impegno a favore della collettività. Ci aggiungiamo ad una guerra sindacale lunga, molto lunga dove ci saranno iniziative forti“, firmato Massimiliano Di Fonso, Segretario Confederale Usppi.