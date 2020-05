“Eurogruppo: accordo sul Mes ultralight”. Conte ‘Urge Recovery fund’

Roma, 08 maggio 2020. Come riportato in un’agenzia Ansa , “accordo definitivo sul MES da parte dell’. L’accordo, come riporta l’Ansa, è stato raggiunto ““. L’annuncio è stato dato su Twitter dal ministro delle Finanze francese, Bruno Le Maire, evidenziando che la linea del Mes “sarà operativa dal primo giugno”.

“La sfida cruciale è quella di tradurre in realtà il segnale politico sul “Recovery Fund”, prima che sia troppo tardi per le economie e per la società del nostro continente. L’impatto economico della crisi da Covid-19 è gigantesco e drammatico, come le previsioni economiche europee ed internazionali confermano. Pertanto, l’Europa deve agire senza ulteriore indugio per avviare la ripresa economica”. Lo dice il premier Giuseppe Conte nell’intervento conclusivo dell’edizione 2020 di “The State of Union”.