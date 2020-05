FCA “Aumentata produzione di mascherine facciali, verso 3 milioni” (VIDEO)

. Per continuare ad aiutare coloro che sono in prima linea nella lotta contro il coronavirus, Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ha annunciato l’intenzione di aumentare la produzione di mascherine facciali triplicando la capacità iniziale del suo stabilimento Comau, in Cina, precedentemente attrezzato per produrre oltre 1 milione di mascherine facciali al mese. Dopo l’avvio della produzione, avvenuto in aprile, la capacità è stata aumentata con l’obiettivo di realizzare 3 milioni di mascherine al mese su due linee, di cui oltre 1 milione nei primi 10 giorni di attività. Oltre 200.000 mascherine sono già state donate all’India per tutelare i soggetti più vulnerabili delle comunità e a breve inizieranno anche le donazioni per Cina e Stati Uniti, seguite da Indonesia, Filippine e Australia.

La produzione di mascherine facciali di Comau fa parte di un articolato programma globale sviluppato dall’azienda per contribuire alla lotta globale contro la pandemia di coronavirus attraverso l’applicazione delle proprie competenze in materia di fabbricazione, acquisti, catena di fornitura e progettazione. “In questo momento abbiamo tutti la responsabilità di sostenere i soggetti e i Paesi più bisognosi”, ha dichiarato Max Trantini, Chief Operating Officer, Region APAC. “Dopo avere riflettuto su come avremmo potuto impiegare i nostri talenti e risorse interni, abbiamo individuato un’opportunità per contribuire a soddisfare la domanda globale di mascherine facciali.”

La linea di produzione è gestita da un team di operatori di Comau, ognuno dei quali è stato sottoposto ad una formazione approfondita che ha incluso anche le lezioni apprese da altri produttori del settore. Il personale opera in un ambiente altamente controllato, rispettando norme di sicurezza e di igiene estremamente rigorose. “Vedere come i nostri team di Comau e della sede regionale hanno saputo collaborare e applicare rapidamente le proprie competenze alla produzione e alla distribuzione di mascherine facciali è stato davvero straordinario”, ha dichiarato Trantini. FCA continuerà la produzione di mascherine protettive per tutto il tempo necessario a sostenere i Paesi e le comunità in difficoltà.