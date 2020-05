FS, Ferrovie del Sud Est: “Offerti 30mila posti al giorno su treni e bus”

Bari, 8 maggio 2020. Più di 30 mila posti al giorno offerti da Ferrovie del Sud Est (Gruppo FS Italiane) su treni e bus in questo avvio di Fase 2.

Le novità a bordo e in stazione. L’offerta di posti sui mezzi è stata dimezzata per garantire il distanziamento fra i viaggiatori. Durante questa prima settimana il riempimento medio di bus e treni si è attestato intorno al 10% dei posti disponibili. Nelle tratte più trafficate sono stati previsti rinforzi di bus con corse bis. Nelle stazioni e nelle fermate più frequentate è stata realizzata una apposita segnaletica a terra per il distanziamento delle persone in sosta e per l’orientamento dei flussi in ingresso e in uscita. E’ attivo il servizio di assistenza nelle fermate più trafficate.

I numeri della FASE 2. 1000 bus/giorno, pari al 65% dell’offerta complessiva, circa 25000 posti disponibili, oltre 1700 passeggeri al giorno.

63 treni/giorno, pari al 40% dell’offerta complessiva, circa 5500 posti disponibili, circa 500 passeggeri al giorno.

Poche regole ma fondamentali

si sale a bordo solo con mascherina personale, stessa regola vale in stazione e davanti alle fermate dei bus

è necessario rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro

La risposta positiva dei viaggiatori

Durante la prima settimana di avvio della FASE 2 i viaggiatori hanno dimostrato grande senso di responsabilità rispettando il distanziamento e indossando la mascherina personale.

Info e orari su fseonline.it, al numero verde 800 07 9090 e nelle stazioni/fermate.

Alessandra Passeri – Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. – Direzione Centrale Comunicazione Esterna – Corrispondente territoriale Puglia, Basilicata e Molise