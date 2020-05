“La protezione antiaerea durante il fascismo e il Coronavirus di questi giorni”

In questi giorni di, nell’osservare alcuni comportamenti di cittadini che tranquillamente ed in gruppi ravvicinati circolano per le strade principali o prendono il sole sulle spiagge della nostra città, ignorando le necessarie norme prescritte, mi è venuto in mente un documento ed un articolo. Mi spiego.

Nel volume “Studi in onore di Cristanziano Serricchio”, pubblicato nel 2015 e da me curato, tra i numerosi articoli di illustri storici, c’è anche un mio contributo: “La protezione antiaerea durante il fascismo a Manfredonia”.

In questo articolo ho valutato come i principali provvedimenti attribuiti ai Comuni in tutto il territorio nazionale siano stati realizzati ed applicati a Manfredonia. Ove mai, ove mai qualche lettore fosse interessato, quel volume è consultabile perché presente in molte biblioteche, anche in quella di Manfredonia.

Pertanto, tralasciando ovviamente le problematiche complessive, voglio focalizzare l’attenzione su un documento che mi consente una osservazione conclusiva.

A proposito del Servizio di Allarme, organizzato qualche anno prima dal 1941 per segnalare le eventuali incursioni aeree e per dare ai cittadini le direttive sui comportamenti da tenersi, un documento mi ha incuriosito, presente nell’Archivio Storico di Manfredonia, Sez. II, Cat. VIII, CL. 2, B. 7, Circolare del 18.7.1943: Provvedimenti di urgenza per la difesa artiaerea.

Il tenente colonnello Adolfo Brusco, comandante del Presidio Militare di Manfredonia, si lamenta con le autorità locali che la disciplina della popolazione civile durante lo stato di allarme lascia molto a desiderare perché le donne e i bambini corrono per le strade, la gente sosta sulle terrazze e davanti alle porte e i conducenti dei veicoli e dei carri civili continuano a circolare.

Di fronte a tali comportamenti, e per evitare che si ripetano, è costretto dopo qualche giorno, il 27 luglio, a decretare il coprifuoco dal tramonto all’alba con il divieto di circolare dei civili ad eccezion fatta per sacerdoti, medici e levatrici purché muniti di lasciapassare. I pubblici esercizi di ogni categoria, i teatri di varietà, i cinematografi, i locali sportivi restano chiusi durante le ore di coprifuoco.

Detto questo, si capisce perché nel titolo ho scritto anche queste poche parole: problemi di ieri, di oggi … di sempre.

A cura di Lorenzo Pellegrino, Manfredonia 08 maggio 2020