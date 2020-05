Scirano (Ambassador) “La stagione dei matrimoni è saltata, prime date nel 2021 o fra due anni”

Foggia, 08 maggio 2020. Se il matrimonio in genere si prenota un anno prima, in seguito all’emergenza e con la chiusura delle sale ricevimenti si sposta, almeno, di un anno, se non di due. La sala di Foggianon ha in agenda nessun evento per giugno e luglio perché, anche se si decidesse per un riavvio dell’attività, in molti casi gli stessi sposi hanno deciso di rimandare al 2021.l, in un primo momento si era trovato a concordare con i futuri coniugi delle date per settembre ed ottobre, con il clima ancora primaverile ci poteva essere una finestra. “Anche queste date sono state posticipate, nessuno vuole sposarsi con le limitazioni previste, con le mascherine, senza poter ballare, senza potersi abbracciare”. Una notevole attività di riorganizzazione delle feste nuziali è svolta da un operatore della società che, in smart-working, offre un ventaglio di altre date da concordare con fioraio fotografo e quanto ruota intorno alla ricorrenza.

“Alcune coppie hanno deciso di rimandare al 2022 perché temevano di non avere poi la possibilità di affrontare le spese avendo perso il lavoro oggi, o perché in famiglia, nello stesso anno, si sarebbe celebrato un altro matrimonio”. Spese di nozze, di mutuo, di mobili, di casa nella ferma volontà di non rinunciare a quel giorno così come era stato previsto. “Noi sale ricevimenti non abbiamo poi grande interesse a celebrare matrimoni con un numero minimo di invitati e con tutte le responsabilità che comporta dato che la nostra è un’attività che comporta assembramenti, quindi si preferisce spostare. E’ saltata una stagione, non lavoriamo da ottobre del 2019 tranne una breve parentesi a dicembre, ricominceremo a marzo del prossimo anno”. Dal 1 giugno potranno forse tornare nelle sale e negli uffici “ma svolgeremo attività amministrativa per preventivi, per incontrare gli sposi, per servizio al pubblico, nulla più di questo anche perché non abbiamo impegni. Il danno è gravissimo, siamo la categoria più colpita non solo perché siamo quelli che ricominceranno più tardi, ma perché la nostra azienda produce costi pur restando chiusa, Imu, Tari, manutenzione, se riapriamo a giugno dobbiamo assumere personale per le pulizie, per il giardinaggio senza avere introiti. La categoria ha bisogno di attenzione perché qualcuno non rischi di chiudere”.

Ma quante sale a Foggia potrebbero rischiare la chiusura dopo questo periodo? “Quelle che non hanno una proprietà forte, si salveranno solo quelli che sono riusciti a mettere qualcosa da parte per far fronte all’emergenza, per il futuro non si ha la garanzia di poter fare i numeri giusti”. Dunque, è il ragionamento di Scirano, “se i finanziamenti dello Stato di cui si parla sono un debito, anche con agevolazioni, non tutti potrebbero riuscire a pagarlo, altre forme di aiuto come i finanziamenti a fondo perduto sono auspicabili, non so se il governo italiano potrà garantirli. Confartigianato e Confcommercio rappresentano molto bene i nostri interessi con il governo, ma non so quali risultati otterranno, certo bisogna puntare sull’abbattimento di alcune tasse”. Il settore dei matrimoni è cambiato in Puglia in questi anni, a parte le “nozze da favola” immortalate dalla cronaca in diverse location della regione. “Si fanno meno matrimoni perché molti giovani sono andati a vivere al nord, decidono per cerimonie più ristrette, hanno scelto di convivere, nel frattempo sono aumentate le sale, dunque i guadagni si sono assottigliati e nei prossimo dieci anni cambierà ancora questo mondo”.