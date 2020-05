Landella ‘prende in giro’ il Pd “Sì, cancelliamo tutto, facciamo piovere i soldi dal cielo”

Foggia, 8 maggio 2020. «Ha ragione il PD: aboliamo la Cosap, cancelliamo tutti i tributi comunali possibili e immaginabili; e, visto che ci siamo, facciamo piovere anche soldi dal cielo. E’ anche il mio desiderio, se i consiglieri comunali del Pd sempre prodighi di generosi consigli, insieme ai colleghi del M5S, mi aiutassero a risolvere un problema piccolo piccolo: chiedere al loro presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte di passare dalle parole ai fatti nel trasferire ai Comuni le somme per minori entrate e le altre provvidenze che come sindaci andiamo chiedendo da settimane, e lo dimostrano le continue imprecazioni al Governo di Antonio Decaro, presidente Anci, che mi risulta essere anche ottimo sindaco di Bari, del PD.

Ancora, considerata la familiarità che i consiglieri comunali di minoranza di Foggia hanno con il presidente Conte, chiedo loro di farsi interpreti presso il Governo, partecipato da PD e M5S, di chiedere per la nostra città di sbloccare i vincoli del “salva enti”, che ho ereditato dalle amministrazioni comunali di centrosinistra, per riuscire a disporre, senza incorrere nel dissesto, di risorse finanziarie utili a tradurre in realtà il libro dei sogni delle loro proposte. Sempre ai consiglieri comunali del PD chiedo anche di mettere a frutto le buone frequentazioni che hanno con il loro presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, per sollecitarlo a trasferire al Comune di Foggia le risorse economiche che ci spettano per fronteggiare le diverse emergenze che stiamo affrontando su più fronti, non ultimo quello del disagio sociale. Nel prossimo consiglio comunale presenterò un ordine del giorno per impegnare Conte ed Emiliano a rispettare le loro promesse, mi auguro possa essere condiviso anche dai consiglieri di minoranza che così potranno dimostrare di essere bravi anche nel perseguire soluzioni concrete all’elencazione dei desideri che fanno, per cui siamo bravi tutti».

Lo dichiara il Sindaco di Foggia Franco Landella sulle proposte del PD.