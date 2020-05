Lopalco ora ironizza “Che l’Italiano Modellista torni a occuparsi della Serie A”

Bari, 08 maggio 2020. “. Tutto questo periodo di chiusura in casa, unito alla astinenza da classifiche calcistiche, ha creato un mostro: l’Italiano Modellista. I primi segnali che qualcosa di grave stesse succedendo li ho avuti la prima volta che mi hanno invitato in una trasmissione televisiva. Sono stati rafforzati quando hanno cominciato a pronunciare correttamente la parola “epidemiologo” per radio. La conferma è arrivata quando in una trasmissione in prima serata su Rai Uno mi hanno invitato a spiegare cosa fosse R0″.

Il prof. Pier Luigi Lopalco, epidemiologo al quale Emiliano ha affidato la comunicazione, gestione, e chiarezza sui dati in Puglia (gestiti e comunicati, da inizio marzo, nelle modalità e nella chiarezza di cui si è più volte scritto), ironizza in un post sugli appassionati di calcio. In sintesi, il professore sembra dire: occupatevi di sport, ai dati e al virus ci pensiamo noi.

“Il problema sociale rappresentato dall’Italiano Modellista è la sua pervicace attività di lettura, interpretazione e contestazione di grafici e tabelle. I più audaci i grafici li auto-producono. Il guasto civile arriva quando termini come letalità, mortalità, velocità di trasmissione vengono branditi come clave contro gli avversari politici. Dimenticando che dietro quei numeri ci sono lutti, sofferenza e sudore di tanti uomini e donne. Cosa può fare un mite professore di epidemiologia di fronte a tutto questo? Semplicemente sperare che queste stesse persone, speriamo presto, tornino ad appassionarsi di serie A”.