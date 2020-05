Manfredonia, Covid-19 fase 2: avanti con cautela

Manfredonia, 08 maggio 2020. TRA speranze e attese la cosiddetta Fase 2 della quarantena per Covid-19 va avanti scandita sui numeri che riassumono la situazione del contagio. Positiva o negativa a seconda del punto di vista. A macchia di leopardo. In generale pare che le cose vadano meglio. Fra i riferimenti positivi c’è Manfredonia che a fronte di un numero di contagiati altalenante ma contenuto (21-50), ad oggi conta solo, si fa per dire,peraltro avvenuti in altre strutture ove erano stati ricoverati. Otto decessi sui quali peraltro gravano incertezze e nebulosità mai chiarite. Quando sono i familiari del defunto contagiato a complicare le cose.

E’ IL CASO dell’ultimo deceduto, un 82 enne di Manfredonia trasportato a Casa Sollievo di San Giovanni Rotondo in quanto il tampone aveva dato esito positivo. Non è dato sapere se anche i familiari, la moglie e due figli di cui una infermiera, siano rimasti contagiati. Si sarebbero rifiutati di sottoporsi al controllo degli operatori Asl. L’infermiera obbligata dalla clinica presso cui lavora, sarebbe risultata positiva. Una situazione che pone seri interrogativi su quella responsabilità personale dell’osservanza delle prescrizioni ampiamente diffuse di continuo ai più svariati livelli, per tenere alla larga il contagio. In gioco non è solo la salute personale ma soprattutto quella altrui.

RESPONSABILITA’ che viene fortemente richiamata in questa seconda fase della battaglia anti Covid-19 nella quale si cominciano ad allentare le restrizioni imposte. La riapertura del mercato rionale di Santa Restituta, il più grande in città, ha confermato la consapevolezza dei cittadini al rispetto delle regole da una parte, e dall’altra la presenza discreta ma efficace della polizia locale pronta ad intervenire. Stesso criterio per il cimitero ove l’affluenza è stata moderata. Giusta premessa per la riammissione dei fedeli alle funzioni religiose, annunciata dal prefetto del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, il garganico Michele Di Bari, disciplinata in 5 paragrafi del protocollo concordato tra il governo Conte e la Conferenza episcopale italiana.

COMPORTAMENTI virtuosi e presenza dell’autorità: binomio essenziale per il superamento di questa terribile sciagura che ha messo a dura prova la capacità dell’uomo a saper reagire e a predisporre le contromisure. E’ su questo piano che viene guardato con attenzione la graduale riapertura di negozi ed esercizi pubblici e la conseguente risposta della gente. Su questo confronto si misurerà il danno della pandemia in termini economici e dunque sociali. I circa tre mesi di pressoché blocco totale dell’economia ha prodotto un vuoto difficilmente colmabile. Si confida negli interventi finanziarti governativi per le attività imprenditoriali e degli ammortizzatori sociali per i senza lavoro, che però tardano ad arrivare ai destinatari acuendo lo stato di emergenza diffusa. All’orizzonte si parano chiusure di attività e ulteriori perdite di posti di lavoro pure di quelli in nero. La ripresa è difficoltosa e aspra (e sotto la stretta osservazione del virus malefico).

A cura di Michele Apollonio