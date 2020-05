Miranda “Governo difenda seriamente imprenditori e liberi professionisti”

Foggia, 08 maggio 2020. “Il ‘Decreto aprile’ è diventato il “Decreto maggio”. Sperando che il rispetto dei tempi questa volta ci sia per davvero. Nel frattempo, però, imprenditori e liberi professionisti continuano ad essere in grandissima difficoltà. E gli affanni diventano terrore per la prospettiva futura. È evidente che per queste categorie è necessario un radicale cambio di passo, nel metodo e nel merito”. Lo dichiara il dirigente regionale e responsabile organizzativo provinciale della Lega, Luigi Miranda.

Il “popolo della Partita Iva” è uno dei più importanti pilastri della nostra economia, anche in termini di gettito fiscale. I pochi spiccioli destinati a questi lavoratori sono stati insufficienti e spesso sono arrivati in ritardo. Intanto l’attività professionale si è paralizzata, la rete dei dipendenti è rimasta sprovvista di tutele e difese, il fatturato è crollato drammaticamente e, ovviamente, il carico di tasse ed imposte è stato semplicemente spostato poco più avanti nel tempo. Non è possibile replicare gli errori commessi finora. Perché il rischio è di radere letteralmente al suolo categorie che esercitano funzioni importantissime. Come chiesto per i titolari di esercizi commerciali, bisogna osare di più. E bisogna farlo in fretta. Serve una maggiore protezione in termini fiscali per chi è già con l’acqua alla gola ed è necessario il riconoscimento di un bonus più importante, che nella sua quantificazione tenga conto dell’indotto occupazionale che ciascun professionista alimenta e produce. Solo così si potranno tamponare gli effetti di una crisi economica senza precedenti e avviare il sistema verso una graduale ripresa. Diversamente la stagnazione diventerà strutturale e a quel punto risollevarsi sarà quasi impossibile”».