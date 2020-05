Patenti nautiche abusive, blitz a Manfredonia: arriva il plauso della Confarca

Il plauso all’operazione della, per contrastare l’abusivismo nell’ambito delle patenti nautiche, arriva dalla, che attraverso il suo vicesegretario alla sezione nautica,, elogia il blitz. “In questa situazione di crisi, la Capitaneria sta tutelando un settore in ginocchio come quello delle scuole nautiche, ed il nostro plauso va agli uomini intervenuti a Manfredonia per aver messo in atto quelle misure di contrasto agli illeciti voluti fortemente dalla Confarca in sede di riforma del codice della nautica, con pesanti sanzioni – afferma Morana – Auspichiamo che tali misure vengano utilizzate su tutto il territorio nazionale per contrastare quegli illeciti, facilmente scopribili con un’indagine, perché pubblicizzate su web e social network, che segnaliamo continuamente alle autorità competenti locali su tutto il territorio nazionale”.

Fonte: nonsolonautica.it