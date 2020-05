S. Giovanni, curva di San Michele: 42 anni fa il miracolo del santo

“L’8 maggio 1978 alle 6.40 del mattino un pullman diretto a Foggia da San Giovanni Rotondo e pieno di pendolari, studenti e lavoratori, rischiò di precipitare nel dirupo della prima curva della strada provinciale. Il mezzo restò in bilico:mentre tutti gli altri viaggiatori rimasero illesi. La cittadinanza attribuì il miracolo a San Michele, l’8 maggio infatti ricorre la sua apparizione sul Gargano, e fu eretto il monumento al Santo.

La “curva di San Michele”, ribattezzata così dopo l’incidente, è un importante luogo storico della nostra città, passaggio obbligato nei ricordi di chi ha vissuto quegli anni e di chi si appresta a conoscerli attraverso le voci e i racconti di quelli che non si stancano mai di tramandarne la memoria. È solo così che una comunità non smarrisce il significato e il senso più profondo della propria identità. Teniamo vivi i ricordi del nostro paese, fotografia di eventi che non si possono, e non si devono, dimenticare mai”.

Lo riporta il sindaco di San Giovanni Rotondo Michele Crisetti.