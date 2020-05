Terremoto in Puglia, scossa di magnitudo 2,2 a Manfredonia

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.2 in Puglia alle ore 00:36 di oggi, venerdì 8 maggio 2020. Epicentro a Manfredonia, in provincia di Foggia, ipocentro a 21 chilometri di profondità. Evento localizzato a 6 km da Manfredonia, 11 km da Monte Sant’Angelo, 12 km da San Giovanni Rotondo, 18 km da Mattinata, 19 km da San Marco in Lamis, 33 km a nord est di Foggia, 39 km ad est di San Severo, 44 km a nord di Cerignola, 51 km a nord ovest di Barletta, 60 km a nord ovest di Andria, 63 km a nord ovest di Treni, 71 km a nord ovest di Bisceglie, 80 km a nord ovest di Molfetta, 93 km a nord ovest di Bitonto.

Fonte: centrometeoitaliano.it