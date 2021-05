C.I.S.M.I.T, l’imprenditore Francesco Palmieri: “Dobbiamo farci sentire di più, non solo manifestazioni in piazza

Dopo l’incontro di giovedì 29 Aprile con la IV commissione della Regione Puglia, grazie al Consigliere Regionale Mauro Vizzino, oggi 7 Maggio con la presenza dell’Onorevole G.Luca Aresta della Commissione Difesa della Camera dei Deputati, si svolto un incontro in videoconferenza a cui erano presenti anche l’Onorevole Francesco Silvestri della comm. Affari Costituzionali, le Onorevoli Francesca Troiano e Soave Alemanno della comm. Finanze della Camera dei deputati, tutti dei 5Stelle, e l’avvocato Attilio Simeone della Consulta Nazionale Antiusura. Presenti per le Partite Iva, Stefano Scatigno di Partite Iva Brindisi, Francesco Palmieri di Manfredonia coordinatore regionale del CISMIT (Coordinamento Italiano Spettacolo Moda Imprese Turistiche) un’associazione operativa a livello nazionale di partite iva, e Angelo Pignatelli di Mesagne coordinatore CISMIT Brindisi.

Ovviamente abbiamo parlato del tragico momento che tutte le Partite Iva stanno vivendo, e abbiamo portato alla loro attenzione diversi punti che vanno dai risarcimenti, alla cancellazione delle tasse per il 2021, al vecchissimo problema dell’accesso al credito, al gravissimo problema dell’usura, e del sovra-indebitamento.

Tutti si sono sentiti coinvolti e hanno promesso delle azioni nelle varie sfere di competenza nonchè di perorare la causa. Siamo rimasti d’accordo per un secondo incontro a breve.

La situazione e drammatica e aldilà del Recovery Found se non si attiveranno al più presto altre iniziative sarà una ripresa per pochi. Abbiamo tutti chiesto di pensare fuori dagli schemi e attivare soluzioni più vicine alle reali difficoltà. Dobbiamo farci sentire di più non solo con le manifestazioni in piazza. Bisogna cominciare a inondare di lettere e richieste i politici nostri eletti e rappresentanti a tutti i livelli e pressarli affinchè si attivino per il popolo e non per gli interessi dei soliti noti.

Palmieri Francesco – Delegato Regionale Puglia. Manfredonia 7 maggio 2021