Grazie a onlus di Manfredonia 3 migranti produrranno pasta e ostie

Manfredonia, 08/05/2021 – (calabrialive) Madi Minougouy, 20 anni, della Costa d’Avorio, Adama Traore, 21 anni, Sadia Diaby, 21 anni, entrambi del Senegal sono i tre giovani che, con la cooperativa di produzione S.A.M., a Rogliano produrranno non solo pasta, ma anche ostie.

Ciò è stato possibile grazie al progetto Fare sistema oltre l’accoglienza di Fondazione per il Sud nell’ambito del “Bando Immigrazione con il Sud” e gestito da Cooperativa Fo.Co. di Chiaramonte Gulfi (Rg), Amu onlus, Associazione “Mondo Nuovo” di Manfredonia (Fg), Missione Famiglia Società Cooperativa Sociale – Onlus, Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI) di Torino, Associazione Azione per Famiglie Nuove onlus – AFN onlus, Fondazione Vincenzo Casillo di Corato (Ba). Loro sono stati ospiti, per due anni, del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) di Rogliano e Cosenza. Per loro, a conclusione del percorso, si è aperta una possibilità occupazionale. (calabrialive)