ReiThera disponibile a breve, Lo Caputo (Riuniti) “Vaccino a vettore virale”

Foggia, 08/05/2021 – (tecnoandroid) Oggi parleremo di due vaccini anti Covid tutti italiani basati su delle tecnologie del tutto innovative. Stiamo parlando di ReiThera e Takis, il primo è giunto alla fase 3 della sua sperimentazione e pare che lo avremo già a partire dai prossimi mesi, mentre il secondo è ancora alla fase 1 della sua sperimentazione. In fase di sperimentazione più avanzata c’è sicuramente il vaccino di ReiThera, il quale potrebbe arrivare già in autunno. Sergio Lo Caputo, docente di Malattie Infettive presso il Policlinico Riuniti-Università di Foggia, ha spiegato in merito:

“Si tratta di un vaccino a vettore virale. Utilizza cioè un virus modificato che non si può replicare (e quindi innocuo): in questo caso un adenovirus del gorilla, come vettore per introdurre nelle cellule umane il materiale genetico della proteina Spike, quella che permette al virus SARS-CoV-2 di innescare l’infezione responsabile del Covid-19. Il sistema immunitario si attiva così contro la proteina Spike e produce gli anticorpi: laddove l’individuo in futuro entrasse in contatto con il virus, gli anticorpi, “allenatisi” con la vaccinazione, saranno in grado di riconoscerlo e bloccare l’infezione. Viene scelto un adenovirus di animale per essere sicuri che risulti totalmente “nuovo” all’organismo umano in modo che questo produca subito anticorpi. Il vaccino ReiThera si conserva a -70 gradi e si inocula tramite una normale iniezione intramuscolare. È il meccanismo usato anche in altri vaccini come quello di AstraZeneca e Johnson & Johnson” . (tecnoandroid)