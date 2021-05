Scuola Puglia, nuovo ricorso al Tar per ordinanza Emiliano

Bari, 08/05/2021 – (molfettaviva) «Carissimi tutti e tutte, come forse sapete è stato proposto un ricorso per annullare la mia ordinanza che lascia libera la scelta della DaD. L’udienza è per il 19 maggi e l’avvocato Pierluigi Balducci si sta costituendo a nome di numerosi genitori a sostegno della mia ordinanza. Vi ricordo che anche voi potreste costituirvi a difesa della mia ordinanza nominando un avvocato. Siete ovviamente liberi di scegliere chi volete come vostro legale. Un abbraccio».

Con questo messaggio, inviato nel pomeriggio di ieri nel gruppo Facebook “Genitori Pugliesi Favorevoli alla DaD“, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha informato che esiste un nuovo ricorso contro l’ordinanza da lui firmata che garantisce ai genitori la possibilità di scelta fino alla fine dell’anno scolastico in corso. (molfettaviva)