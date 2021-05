Teatro Giordano chiuso, manca il rinnovo del certificato antincendio

Dopo la chiusura causa Covid, il teatro Giordano di Foggia non riapre. Ha bisogno di alcuni lavori propedeutici al rinnovo del Cpi (certificato di prevenzione incendi) scaduto lo scorso 30 aprile. I lavori sono stati affidati dal Comune di Foggia con determina dirigenziale del 4 maggio.

Il 13° Concorso nazionale musicale “Umberto Giordano”, infatti, svoltosi dal vivo il 5-6 maggio, si è tenuto presso il Teatro del Fuoco.

“Se le persone non vanno a teatro, il teatro va dalle persone”, era lo slogan lanciato dall’assessorato alla Cultura in piena pandemia. In zona gialla gli spettacoli riprendono, per il Giordano bisognerà attendere.