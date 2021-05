Un’altra auto incendiata a Carapelle. Don Barboni: “E’ emergenza educativa”

Carapelle – Un’altra auto incendiata in via Italia la notte scorsa. Un altro atto vandalico.

E necessario, ormai, si rende il richiamo. “Un cambiamento culturale che parta dal basso e dalle persone nella quotidianità. Ed una concertazione tra le diverse istituzioni per favorire il dialogo ed affrontare insieme le problematiche comuni. Perché la microcriminalità, gli atti vandalici e le questioni in cui predomina il malaffare riguardano tutti”.

Così, don Claudio Barboni in un’intervista a Statoquotidiano sugli ormai diversi attentati verificatisi nella comunità di Carapelle nell’ultimo anno. In particolare, quelli che hanno visto colpita l’azienda agricola Natura Daunia, per ben quattro volte tra l’aprile 2020 e l’aprile 2021: un incendio doloso ai danni di 4000 cassoni agricoli, una bomba sotto l’auto dell’imprenditore agricolo titolare dell’azienda, e poi ancora una bomba a danneggiare il gabbiotto del custode dell’azienda, infine, nella notte tra il 5 ed il 6 aprile scorso, altri 3000 cassoni incendiati. E, a preoccupare, anche i vari episodi di microcriminalità registrati negli ultimissimi anni: furti al cimitero, atti vandalici ai danni della mensa di una scuola materna del territorio, fino all’episodio registrato la scorsa notte.

“Sinceramente, in tanti casi chi subisce atti vandalici, si pone tante domande perché non si riesce a capirne la motivazione” la riflessione del sindaco Umberto Di Michele “Mio padre stesso ne ha subiti due, ma onestamente non si riesce a motivarli”.

Per don Claudio Barboni, tuttavia, una cosa è chiara: si tratta di una vera e propria emergenza educativa in uno stato di cose dove sembrano essere diventate la normalità certe pratiche. Relazioni avvelenate, innanzitutto, che nel tempo si sono venute a creare con l’abitudine a mandare un terzo a risolvere le questioni in maniera drastica; come anche forme di pressione, attraverso veri e propri attentati, per evitare che il corso della giustizia possa andare avanti rispetto a situazioni denunciate. “E niente si muove a livello di prevenzione. C’è una sorta di inerzia, una mancanza di concertazione tra istituzioni, associazioni, imprese. E pare si stia radicando sempre più la tendenza all’omertà che scade poi nell’indifferenza e nell’individuismo, nell’ognuno pensa ai fatti propri”.

L’amministrazione comunale, intanto, “ha assunto una posizione netta di condanna” fa notare il primo cittadino.

Convocato, infatti, l’8 aprile scorso, un comitato di sicurezza presieduto dal prefetto Raffaele Grassi che “ha fatto un ottimo lavoro” la sottolineatura del sindaco Di Michele a Statoquotidiano “e le forze di polizia stanno facendo un grande lavoro sul territorio. Sicuramente avremo i risultati del loro operato”.

Le misure definite in tale occasione: maggiore controllo del territorio nell’area dove si trova l’azienda «Natura Dauna» a Carapelle, mirate attività di alto impatto a carattere interforze e un’intensificazione dei servizi di tutela nei confronti della vittima degli attentati malavitosi.

Ma non può bastare, secondo don Claudio Barboni. “Tali soluzioni, certamente importanti, faranno il loro corso, ma non hanno ancora avuto un impatto sul territorio. Perché quello che manca, e che serve con urgenza, è un dialogo tra le istituzioni più vicine alle persone: scuola, chiesa, l’amministrazione, i carabinieri. Un dialogo che si ponga come obiettivo quello di contrastare una mentalità sbagliata che ormai è diventata un’abitudine”.

Tacere, non denunciare, arrivare addirittura a sospettare che, chi ha subito il fatto, possa esserselo cercato: sarebbero gli atteggiamenti preoccupanti nella comunità locale, per il parroco.

“Vivo da circa quattro anni a Carapelle e forse sono pochi per dire che ne conosco a pieno la realtà. Ma credo di poter affermare che vi ho trovato sicuramente la tendenza, da parte di tante persone di buona volontà, a conservare valori positivi da tramandare alle nuove generazioni. Eppure, talvolta questa viene soffocata. Probabilmente perché mancano buone prassi da condividere. E invece servirebbe la volontà di costruire insieme un tessuto sociale interconnesso, la volontà di collaborare verso il cambiamento”.

A cura di Daniela Iannuzzi. Foggia, 08 MAGGIO 2021