Croce Rossa Italiana di Manfredonia. Auguri per i tuoi 25 anni

Statoquotidiano.it, Manfredonia, 08/05/2022 – “L’opera umana più bella e di essere utile al prossimo” diceva Sofocle.

E quest’opera la Croce Rossa Italiana di Manfredonia la porta avanti con onore ed abnegazione da ben 25 anni.

Una tre giorni di eventi è stata organizzata dalla CRI locale per festeggiare due decadi e mezzo di vita insieme alla Giornata mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna rossa, che cade proprio oggi 8 maggio.

Si è svolto ieri, all’Auditorium Serricchio in Palazzo dei Celestini il convegno celebrativo “25 anni insieme” il quale ha avuto, oltre ad una nutrita presenza della cittadinanza, anche la partecipazione dell’Amministrazione Comunale, dei rappresentanti politici regionali e nazionali di Manfredonia, delle autorità militari e delle associazioni. Data la profonda amicizia che lega la Croce Rossa Italiana con la Croce Rossa Venezuelana, era presente una delegazione del paese sudamericano, rappresentato dalla Console Generale della Repubblica Bolivariana del Venezuela S.E. Esequia Alejandra Rubìn de Celis.

Umanità, imparzialità, neutralità, Indipendenza, volontarietà, unità, universalità i capisaldi che la Croce Rossa da quasi 160 anni porta avanti con orgoglio, che si sono voluti rimarcare in questa occasione e che hanno aperto il convegno, insieme alla lettura della “Preghiera del volontario” di Madre Teresa di Calcutta.

Le prime parole sono state quelle del Dott. Andrea Nobile, Presidente della Croce Rossa Italiana – Comitato di Manfredonia, il quale ha ricordato quanto fatto dalla CRI sipontina in cinque lustri, la sua storia, il suo presente ed il suo futuro, tra cui il Protocollo d’intesa tra la Croce Rossa e il Comune di Manfredonia, ratificato da quest’ultimo il 4 marzo e firmato in questaf esta di compleanno. Sono poi seguiti infatti gli interventi di Gianni Rotice, Sindaco di Manfredonia e Grazia Pennella, Assessore al Welfare i quali, oltre ai saluti istituzionali e ad aver ricordato quanto la Croce Rossa di Manfredonia sia stata essenziale nella gestione delle emergenze, soprattutto durante quest’ultima pandemia, hanno anche sottolineato l’estrema importanza di questo protocollo e della sua immediata messa in atto, parlando rispettivamente di benessere della città, restando vicino a chi ha bisogno con i fatti e di terzo settore come soluzione vincente per risolvere le esigenze.

Intervista ad Andrea Nobile e Raffaele Di Sabato

È poi intervenuto il Dott.Michele Giuliani, Direttore generale di Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. Lo stesso ha voluto profondamente ringraziare la Croce Rossa per il suo aiuto e per aver concesso, durante i mesi più duri della pandemia, una ambulanza per il trasporto dei positivi. Il dirigente ha parlato soprattutto di mettere a sistema un’interazione di forze per aiutare chi ha bisogno.

Un compleanno della Croce Rossa di Manfredonia che che supera i confini dell’Oceano Atlantico, grazie all’intervento del Console Generale della Repubblica Bolivariana del Venezuela S.E. Esequia Alejandra Rubìn de Celis. La diplomatica ha voluto ringraziare il Dott.Michele Caterino per aver reso possibile questo incontro, ha parlato delle iniziative della Croce Rossa venezuelana e del patto di gemellaggio tra i volontari italiani e quelli venezuelani.

Volontari che trovano il loro trait d’union proprio nel Dott. Michele Caterino, Capitano Commissario in congedo del Corpo Militare CRI e Presidente dell’Associazione per la Cooperazione italo-venezuelana. Un lungo intervento quello di uno dei fondatori della Croce Rossa sipontina, il quale ha ricordato la sua rappresentanza all’interno della Croce Rossa Venezuelana e di come si è fatto trasportare dal paese sudamericano punto Ha inoltre portato i suoi personali ringraziamenti all’amministrazione ai presenti, vedendo una Manfredonia solidale, virtuosa, professionale e che lavora in silenzio, per poi citare il motto “servire con efficienza e calore umano“.

Intervista a Michele Caterino

Lo stesso Caterino ha poi simbolicamente donato al Presidente Andrea Nobile l’archivio storico della Croce Rossa di Manfredonia.

Dal Gargano a tutta la Regione Puglia, i volontari di Manfredonia hanno lasciato un segno indelebile; esempio lampante la presenza dell’Avv. Raffaele Di Sabato, manfredoniano e Vice Presidente Vicario della Croce Rossa Italiana-Comitato Regionale Puglia. L’avvocato ha voluto raccontare alcuni aneddoti, esperienze vissute con Michele Caterino è la fondazione della Croce Rossa di Manfredonia e di come negli anni questo si sia altamente specializzando, arrivando ad essere i primi, nella regione Puglia, ad essere autorizzati a salire sulle motovedette per il soccorso in acqua. Fortemente sentito il ringraziamento alle associazioni che si appoggiano alla Croce Rossa e un consiglio all’amministrazione, che può ascoltare e aiutare.

Intervista a Gianni Rotice

Non sono mancati anche gli interventi di politici regionali e nazionali, tra cui il Consigliere Regionale Paolo Campo, che ha portato i saluti del Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e ha ricordato i suoi anni impegno civile nella Croce Rossa, e l’On. Antonio Tasso, ricordando la consolidata amicizia tra la Croce Rossa italiana e venezuelana. Ha portato poi i suoi ringraziamenti alla Croce Rossa per l’impegno e soprattutto la collaborazione, Raffaele Castriotta, Presidente AVIS Manfredonia.

Per finire, oltre ai saluti di chi non ha potuto presenziare, tra cui Padre Franco Moscone, Arcivescovo di Manfredonia, il Consigliere Regionale Giandiego Gatta e il Sindaco di Puerto La Cruz, è stato ricordato chi non c’è più ma che in vita ha dato e insegnato tanto: È stato portato il ricordo della Dott.ssa Annamaria Sarcinelli e di Raffaella Piemontese in D’Errico rispettivamente dalle figlie Vally Valeri e dalla Dott.ssa Michela D’Errico.

25 anni di storia che sanno vittoria, voglia di non fermarsi mai, di quella passione dal colore che rosseggia e avvampa di viva fiamma, di sangue vivo.

A cura di Piercosimo Zino