Divulgatore sportivo hockey. Primo corso alla Lega Navale Manfredonia

Statoquotidiano.it, Manfredonia, 07/05/2022 – Walt Disney diceva: “Se puoi sognarlo, puoi farlo”.

Si presenta così, in un video, la Federazione Italiana Hockey al primo corso gratuito di divulgatore sportivo di hockey organizzato oggi alla Lega Navale Italiana sezione di Manfredonia. Una mattinata all’insegna della conoscenza di un nuovo sport per i partecipanti al corso, tra cui insegnanti, pedagogisti, sportivi e appassionati vari. Il corso, come ha spiegato Renato Sirigu, delegato nazionale della federazione nonché autore del corso, è il primo passo per poter diventare istruttori ed in seguito, se si vorrà, allenatori.

Importantissime sono state soprattutto le novità: il delegato provinciale di Foggia della FIH, Giovanni Cotugno, nel ringraziare i partecipanti, ha voluto rendere, grazie al fruttuoso incontro del delegato Nazionale Renato Sirigu ha avuto con la direzione scolastica provinciale di Foggia, che nel mese di settembre comincerà un corso su base volontaria per l’insegnamento della disciplina del hockey su prato ai docenti di educazione fisica della Capitanata, grazie al cui si potranno guadagnare dei crediti. È stata anche anticipata la volontà di realizzare un campo di hockey su prato outdoor in erba sintetica e la realizzazione del primo evento organizzato dalla FIH Foggia alla fine del mese di maggio con una dimostrazione di Beach Hockey.

Ci sono stati anche i saluti di Luigi Olivieri, presidente della Lega Navale Italiana sezione di Manfredonia, che ha parlato dei tanti progetti ed eventi portati avanti dalla Lega Navale negli ultimi anni, tra cui un futuro progetto chiamato “Manfredonia cardio-protetta”, con l’obiettivo di mappare i defibrillatori del territorio di Manfredonia. Il presidente ha lodato l’iniziativa dell’hockey su prato, sottolineandone l’opportunità di inclusione sociale.

Il delegato Nazionale Renato Sirigu, sulla scia dei due precedenti interventi, ha voluto puntualizzare il fatto che l’hockey su prato, pur essendo una disciplina olimpica, è essenziale per valorizzare il territorio.

La panna e poi rimasta allo chi sta genovese il quale ha spiegato i fondamentali di questo sport, tra cui la mancanza di contatto, l’impugnatura del bastone, ma soprattutto la totale presenza di Fair Play. È seguito un ricco buffet offerto dalla Federazione, con la seconda parte del corso svolta nel primo pomeriggio.

Una prima esperienza della delegazione Provinciale hockey che si prospetta fruttuosa e di interessante, con la speranza di poter coinvolgere più ragazzi possibile nella pratica di questo sport.

A cura di Piercosimo Zino