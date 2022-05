Lo Zaccheria si esalta con Curcio al 90′. Il Foggia batte la V. Entella 1-0

StatoQuotidiano.it Foggia, 08 maggio 2022. Davanti 7000 spettatori circa, in uno Zaccheria piovoso per tutto il pomeriggio, il Foggia batte la Virtus Entella per 1-0, con un gol del capitano Alessio Curcio, al 90’, al termine di un match difficile ed equilibrato fino alla fine, nel primo round degli ottavi di finale dei playoff, fase nazionale. Zeman opta nell’undici di partenza, nel consueto 4-3-3, per Dalmasso in porta, blocco difensivo con Di Martino, in luogo dello squalificato Garattoni, Sciacca, Di Pasquale e Rizzo. Cerniera di centrocampo con Petermann a dettare i tempi, coadiuvato da Gallo e Rocca. Tridente con Merola, Curcio e Ferrante. Panca per Garofalo, titolare al Partenio. Indisponibile per infortunio Di Grazia. Mister Volpe si affida nel collaudato 4-3-1-2 a Borra tra i pali, retroguardia composta da Coppolaro, Chiosa, Barlocco e Dossena. In cabina di regia Karic con Pellizzer e Rada a supporto in mediana. In attacco Merkaj e Magrassi con a supporto il trequartista Schenetti. Il match vive una prima frazione di gioco con i rossoneri ad avere la supremazia territoriale e gli ospiti, ben messi in campo, guardinghi e sornioni pronti a sfruttare rapide transizioni. Al 7’ Petermann, dai 20m, scaglia un potente tiro che Borra devia in angolo. Ferrante si fa vivo, al 15’ ma Barlocco fa buona guardia. La squadra di Volpe senza barricate prova a giocarsela. Al 20’ Coppolaro è pericoloso con una zuccata su sviluppi di corner, sfera che sibila a lato di poco. Azione avvolgente dei padroni di casa al 27’, con Petermann che scodella per Curcio, scarico per Di Pasquale e palla alta sulla traversa. Gli uomini di Zeman premono su un terreno pesante alla ricerca del vantaggio. Barlocco, dopo 60 secondi, sfiora un clamoroso autogol, in anticipo su Ferrante. Sul finire di tempo botta da fuori area di Merola, che non inquadra lo specchio. Prima del riposo è Curcio a non dar forza alla frustata di testa e Borra rimedia ad un’incerta uscita. Parziale con punteggio ad occhiali all’intervallo.

La ripresa si apre con una Virtus Entella propositiva. Schenetti va vicino al gol con una velenosa conclusione su cui è provvidenziale la deviazione di Sciacca. Una bella palla in area, cerca di premiare l’inserimento di Merkaj, leggermente in ritardo. Il Foggia si riassesta e riprende il pallino del gioco. Ferrante al 53’ impegna severamente Borra con un colpo di testa sottomisura. I liguri rispondono al 63’ con un rasoterra a fil di palo del neoentrato Morosini. Stop e tiro di Merola, poco dopo, tiro centrale senza problemi per l’estremo biancoceleste. Zeman manda dentro Garofalo e Turchetta per Rocca e Ferrante, provando a cambiare l’inerzia del match con le sostituzioni. Di Pasquale e Rizzo rimediano un giallo che gli farà saltare il return match di Chiavari. Il finale è tutto dei satanelli. Al 90’ Curcio sugli sviluppi di corner, mette giù il pallone e con un potente conclusione radente ma centrale buca Borra, non perfetto nella circostanza. Esplode lo Zaccheria. Nei 4’ di recupero, il Foggia potrebbe addirittura arrotondare il punteggio. Girasole al 93’ da pochi metri, solissimo in area di rigore sciupa in malo modo un’incornata a colpo sicuro per il raddoppio. Finisce 1-0 e qualificazione ai quarti rimandata a giovedì 12 maggio, nella gara di ritorno.

Fotogallery: ENZO MAIZZI

A cura di Antonio Monaco. Foggia, 08 Maggio 2022