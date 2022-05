Tremiti, Lega presenta interrogazione: “Grazie sottosegretario Borgonzoni”

Isole Tremiti (Fg), 8 maggio 2022 – “L’isola di San Nicola è il centro nevralgico della storia e la cultura delle Isole Tremiti. Grazie all’approvazione del Piano stralcio «Cultura e Turismo» è stato assegnato al comune un finanziamento di 20 milioni di euro per la riqualificazione e il rilancio di 5 macroaree relative dell’isola: l’area portuale; il borgo; il complesso abbaziale; il contesto paesaggistico; le aree cimiteriali. A seguito della sottoscrizione, da parte di alcuni cittadini, di una petizione sulla piattaforma «[change.org](http://change.org/)» per chiedere alle autorità competenti un’attenta verifica dello stato dei luoghi, abbiamo presentato un’interrogazione al Ministro alla Cultura per verificare che gli interventi previsti e la realizzazione degli stessi siano coerenti con le finalità previste dal Piano stralcio «Cultura e Turismo» del 2016.

Grazie all’interesse del sottosegretario Borgonzoni, non solo è stata richiamata l’attenzione sullo sviluppo del territorio ma anche sulla regolarità degli interventi effettuati sino ad ora e su quelli in cantiere”.

Così in una nota il senatore Roberto Marti, la deputata Anna Rita Tateo, l’europarlamentare Massimo casanova, il Coordinatore provinciale di Foggia Daniele Cusmai, il Coordinatore cittadino isole Tremiti Fentini Gabriele della Lega.