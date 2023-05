Foggia, 8 maggio 2023. Alessia Liberatore, alunna della quinta B del Liceo scientifico “A. Volta” di Foggia, rappresenterà l’Italia alla 34esima edizione delle IBO, Olimpiadi Internazionali di Biologia organizzatie dall’Anisn, che si terranno quest’anno presso l’Università di Al Ain, negli Emirati Arabi Uniti, dal 3 all’11 luglio.

Alessia si è aggiudicata la Medaglia di Bronzo alle Olimpiadi nazionali delle Scienze Naturali tenutesi nello scorso fine settimana ad Assisi, dopo aver superato come prima classificata la fase regionale, e le prove teoriche e pratiche accedendo cosi di diritto alla competizione internazionale.

La studentessa, inoltre, è stata anche tra i primi 10 classificati su 456 partecipanti, alla fase regionale dei Giochi della Chimica del 29 aprile scorso ed il 19 maggio parteciperà al “Test Let’s be a Scientist!” per gli studenti del Liceo “A. Volta” impegnati nel programma Amgen, uno dei leader mondiali nel settore delle biotecnologie. A completare i risultati incredibili di Alessia anche la partecipazione alle fasi finali nazionali dei Campionati della Fisica, svoltisi a Senigallia.

“Alessia è davvero un’eccellenza per serietà, competenza e determinazione – ha dichiarato la docente Teresa Macolino, che ha seguito la studentessa nel lungo percorso di formazione – e sicuramente sarà in grado di rappresentare al meglio il nostro Paese in una competizione internazionale che vedrà negli Emirati Arabi studenti provenienti da tutto il mondo. È stato un cammino lungo, durato anni, che ci ha visti impegnati su più fronti. Ringrazio la nostra Dirigente e i colleghi dei vari dipartimenti che ci sono stati accanto in questo faticoso ma meraviglioso cammino”.

“Ancora una volta la nostra scuola partecipa alle Olimpiadi Internazionali di Biologia- ha commentato soddisfatta la Dirigente scolastica, Gabriella Grilli.- Già nel 2018 con lo studente Michele Russo – ha continuato – tuttora ricercatore presso la Normale di Pisa, il nostro Istituto aveva partecipato a questa competizione mondiale che si tenne allora a Teheran, in Iran. Passano gli anni e continuano incessantemente i risultati del nostro Liceo. Siamo felici di rappresentare con alunni foggiani, pugliesi, il nostro Paese nel mondo”.

“È stata un’esperienza bellissima potermi confrontare con studenti provenienti da tutta Italia- ha detto Alessia subito dopo la proclamazione.. Sin da subito mi sono messa in discussione, anche perchè la biologia è una materia vastissima e in più, oltre alla prova teorica, che è simile a quella regionale, vi era una laboratoriale. Salire sul podio a livello nazionale mi riempie di gioia e spero riempia di gioia anche tutta la mia Comunità scolastica. Ora parteciperemo prima ad uno stage all’università Normale di Pisa e, successivamente, alle Olimpiadi di Biologia negli Emirati Arabi. L’emozione più forte l’ho provata durante la premiazione, quando hanno proclamato il terzo posto, dicendo il nome della mia città e della mia scuola. Ancora non riesco a crederci di dover rappresentare l’Italia”.