Concorso Giordano: la vincitrice di “The Voice Kids” super ospite con Marco Masini al Giordano

FOGGIA – Melissa Agliottone, vincitrice della prima edizione di “The Voice Kids”, sarà la guest star della cerimonia di premiazione del Talent Voice del Concorso nazionale musicale “Umberto Giordano”.

Già considerata una star emergente, la giovane cantante e polistrumentista di 12 anni, residente a Sant’Elpidio a Mare, nelle Marche, poche settimane fa ha conquistato la giuria e il pubblico della trasmissione di RaiUno condotta da Antonella Clerici, e ha ottenuto un contratto con la Universal Music Italia.

Melissa si esibirà il 19 maggio al Teatro Giordano di Foggia nell’ambito della serata in cui saranno designati i vincitori della sezione Canto moderno del prestigioso contest musicale giunto alla 15esima edizione.

Il Concorso Giordano è infatti rinomato a livello nazionale e vanta iscrizioni anche dall’estero, in particolare da Stati Uniti e Regno Unito, e anche quest’anno le domande di partecipazione alle sei sezioni in cui si articola sono arrivate da tutta Italia, sfiorando il numero di mille e cinquecento.

Nei giorni scorsi si sono svolte le preselezioni del Talent Voice. Il compito di scegliere i finalisti è stato affidato al cantante e musicista Mario Rosini che ha ascoltato un centinaio di demo e individuato i migliori talenti che nella giornata del 19 maggio si esibiranno davanti alla giuria presieduta da Marco Masini.

Ad affiancare il cantautore toscano sul palco del teatro di Piazza Cesare Battisti ci saranno il noto direttore d’orchestra e compositore Roberto Molinelli, il direttore artistico del Concorso Giordano, Lorenzo Ciuffreda, e Gianni Cuciniello, presidente del contest e responsabile dell’Associazione “Suoni del Sud” che organizza la manifestazione.

I vincitori di questa edizione del Talent Voice potranno incidere uno dei brani del sesto CD ufficiale del Concorso, esibirsi in un concerto estivo con l’Orchestra ICO “Suoni del Sud” e seguire una masterclass gratuita di canto con Mario Rosini. Inoltre, grazie al “Premio Clab Studios”, uno di loro potrà registrare un videoclip con il proprio pezzo.

Nato con lo scopo di creare occasioni di crescita culturale e musicale a Foggia puntando sui giovani e sul loro talento, il Concorso Giordano si avvale della collaborazione del Comune di Foggia, del Teatro Umberto Giordano, del Teatro Pubblico Pugliese, della Fondazione Musicalia della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia e del Premio 10 e lode.

Video:

Messaggio Melissa Agliottone https://youtube.com/shorts/SEGlrmxkpxQ?feature=share

Messaggio Marco Masini: https://youtu.be/l0B5zC-mSCM

Vittoria Melissa Agliottone a “The Voice Kids”: https://youtu.be/rkbZwSaLCsQ