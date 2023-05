Contributi per libri di testo in grave ritardo, Valente interroga il Sindaco

MANFREDONIA (FOGGIA) – “Numerose sono le famiglie di Manfredonia che stanno segnalando in questi giorni di non aver ancora ricevuto il contributo per la fornitura dei libri di testo per l’anno scolastico in corso, dopo aver consegnato la documentazione necessaria entro il 13 dicembre 2022 e, soprattutto, nonostante la Regione Puglia abbia messo già da tempo a disposizione dei Comuni le somme necessarie.

Il ritardo nell’erogazione dei contributi rappresenta un vero e proprio disservizio nei confronti delle famiglie che, già in difficoltà, si sono trovate a fare fronte all’intero costo dei libri di testo per i propri figli e sono già drammaticamente segnate dal pesante rincaro generale del costo della vita. BCome Consigliera comunale ho quindi presentato un’interrogazione al Sindaco di Manfredonia, Gianni Rotice, per chiedere se l’Amministrazione comunale sia a conoscenza della situazione, quali motivazioni abbiano portato a questo ritardo e quali iniziative intenda adottare per garantire al più presto l’erogazione dei contributi per i libri di testo.

Tale ritardo è inaccettabile anche perché, ormai a breve, le famiglie saranno costrette a fare ulteriori sacrifici per acquistare i libri per il prossimo anno scolastico. Il diritto all’istruzione è uno dei principi fondamentali di ogni stato democratico e il Comune di Manfredonia ha il dovere morale e civico di far sì che questo diritto sia rispettato e tutelato, adottando tutte le misure necessarie per garantire l’erogazione tempestiva dei contributi alle famiglie a basso reddito. È quindi importante e necessario che l’Amministrazione comunale prenda iniziative immediate e concrete per porre rimedio alla situazione, garantendo un servizio efficiente e rispettoso dei diritti dei cittadini”. Lo riporta Maria Teresa Valente Capogruppo Consiliare CON Manfredonia.