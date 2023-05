Fdi S. Giovanni Rotondo: “Al Comune traffico non regolato di consiglieri”

S. Giovanni Rotondo, 8 maggio 2023. “Tra i banchi dell’aula consiliare c’è, salvo eccezioni, chi si colloca in un transitorio spazio politico in attesa degli eventi”. Così Nicola Morcavallo, dirigente di Fdi e commissario cittadino a S. Giovanni Rotondo, dopo il remake dell’amministrazione.

Com’è noto, alcuni ex consiglieri di minoranza sono andati in supporto all’amministrazione in carica che accusava delle fibrillazioni- anche un ex avversario candidato sindaco, Giuseppe Mangiacotti- e il primo cittadino ha nominato un nuovo assessore. Si tirerà fino al 2024, quando è prevista la scadenza del mandato di Crisetti.

“La travagliata amministrazione Crisetti- scrive in una nota Morcavallo- ha dato vita a un caotico andirivieni in cui non si capisce se la precedenza sia a “destra” o a “sinistra”; un traffico di consiglieri da una sponda all’altra che, andrebbe, questo sì, regolato con una “ZTL”. A vigilare dovrebbe esserci un primo cittadino capace di imporre “divieti di transito” e indicare la giusta via secondo il mandato elettorale. Così non è; addirittura a sentirsi in sosta vietata sono stati consiglieri stessi di una ormai defunta “maggioranza” di centrosinistra”.

Morcavallo fa poi riferimento a un‘intervista rilasciata al Fatto del Gargano oggi: “Ll consigliere comunale è libero e può scegliere come spendere il proprio mandato”, ha dichiarato il sindaco.

“Credo che la sintesi più nefasta della politica sangiovannese degli ultimi decenni sia tutta qui. Quello che raccogliamo è il frutto di una politica orfana di etica, di programmi e, soprattutto, di rispetto della volontà popolare. Scontiamo l’assenza di una chiara visione dei bisogni presenti e del futuro della comunità“.

E a proposito della disaffezione alla politica, aggiunge: “Sono sempre meno i cittadini animati dal desiderio di influire nelle scelte di rappresentanza attraverso il voto. Non è solo semplice disaffezione, ma un profondo disgusto della politica; un rifiuto morale che favorisce, inevitabilmente, certi piccoli gruppi di ‘potere'”.

Il dirigente di Fdi guarda alle prossime amministrative: “Abbiamo davanti a noi dodici mesi, un tempo che probabilmente ci regalerà altre penose sceneggiate, ma che utilizzeremo per presentare il nostro progetto per una Città che merita altri interpreti e scenari più dignitosi. E lo faremo ben consci di essere i rappresentanti locali della principale forza di governo nazionale, che ci è vicina attraverso i suoi più importanti esponenti istituzionali. Orgogliosi di essere quella Destra di fronte alla quale non hanno altra risposta se non quella di cercare le più innaturali delle alleanze pur di sconfiggerla”.