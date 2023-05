Finale Campionato di promozione, gara 1 alla Webbin Manfredonia

Manfredonia tiene il fattore Campo nella gara 1 della finale del campionato di Promozione.

In un paladante che ha riassaporato i fasti di qualche hanno indietro, capitan Vuovolo e company sfoderano una gara attenta in difesa e con un attacco razionale scavano il primo solco della gara già nella prima frazione.

Totaro mette a referto 11 punti fatturando in questo periodo ben la metà dei punti totali di giornata. Primo periodo chiuso sul 29-17 per la WEBBIN.

Nel secondo tempo L’Angel abbassa le percentuali ma stringe ancora di più le maglie difensive concedendo alla Virtus 11 punti contro i 14 realizzati. Ianzano per i viaggianti tiene alte le percentuali e Foggia chiude al suono della seconda sirena sul 43-25.

Per la Webbin supremazia sotto i canestri, Totaro e Grasso con 26 punti in totale in questo frangente.

La seconda metà della gara non presenta grossi sussulti, la Webbin raggiunge il + 26 (63-37) in inizio quarto periodo per poi abbassare il ritmo facendo rientrare Foggia nell’ultima parte della gara Gino al 77-61 finale.

È stata una bella gara, come lo sono le serie playoff, con tanto agonismo, corretta in campo e soprattutto sugli spalti.

Ci scusiamo con gli amici della Virtus per la scarsa disponibilità di posti ma purtroppo disposizioni organizzative e soprattutto il Paladante unico impianti sportivo a disposizione della città per praticare la pallacanestro non ci hanno concesso di ospitarli al meglio, siamo figli di un Dio minore.

Gara 2 siamo sicuri sarà ancora uno spettacolo, si giocherà sabato 13 a campo invertiti, ci sarà da soffrire perché la Virtus è una signora squadra e farà di tutto per portare la serie alla bella.