“Finalissima Manfredonia – Gallipoli si giocherà domenica 21 maggio”

+++MANFREDONIA-CITTÀ DI GALLIPOLI SI GIOCA DOMENICA 21 MAGGIO+++

Il programma per lo spareggio secco tra Manfredonia e Città di Gallipoli, che determinerà la promozione diretta in Serie D per le due squadre vincitrici dei playoff di Eccellenza, è stato modificato. L’evento clou della stagione, almeno per quanto riguarda il contesto regionale, si terrà non più domenica prossima ma domenica 21 maggio. È molto probabile che la finalissima si svolga presso lo stadio “Vito Curlo” di Fasano.

Lo riporta telesveva