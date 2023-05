Giro d’Italia, terza tappa: passaggio tra San Severo – Foggia

Foggia – Oggi si corre la terza tappa del Giro d’Italia numero 106, la Vasto – Melfi di 213 km.

Dopo la crono inaugurale conquistata da Evenepoel e la tappa per velocisti vinta da Milan, arrivano le prime insidie di questo Giro d’Italia. Nulla di particolarmente difficile, ma i due GPM di giornata e l’arrivo in leggera salita potrebbero essere l’occasione per qualche azione da lontano da parte di corridori completi. Difficile, invece, pensare a una volata di gruppo.