Giuseppe Bergantino vince il Rally Costa del Gargano

MANFREDONIA (FOGGIA) – Il pilota Giuseppe Bergantino ha messo in mostra il suo talento innato in questo sport, guadagnandosi la vittoria nella gara di casa per il secondo anno consecutivo e dimostrando la sua competenza e la forza di volontà, qualità che gli hanno permesso di raggiungere la vetta della classifica.

Il driver manfredoniano navigato da Mirko Liburdi e a bordo della Skoda Fabia R5 sempre del team Colombi ha dimostrato una grande determinazione fin dal primo istante della gara, nonostante abbia commesso un errore nella scelta delle gomme durante la prima prova speciale. Tuttavia, non ha perso la concentrazione e ha saputo difendersi con maestria dai suoi avversari concludendo le sei prove rimaste con uno score invidiabile e imponendo un ritmo di gara adrenalinico che ha incantato il pubblico presente.

Ottimo risultato arriva anche da parte di Armando Caruso chiudendo la propria perfomance al Rally Costa del Gargano al primo posto nella sua categoria insieme a Gabriele Bernaudo sulla Mini Cooper. Per il pilota foggiano la competizione assumeva i contorni di un riscatto contro la cattiva sorte che non lo aveva fatto risparmiato nella gara del Casarano. La caparbia disputa del Costa del Gargano, in bilancio, ha rivelato che le disavventure patite nella sua prima gara della stagione non lo hanno scalfito minimamente riuscendo ad arrivare al suo obiettivo e a divertirsi nella gara di casa.

“È stata una grande gara di casa e ho provato tanta emozione nel conquistare la vittoria. È una sensazione unica poter vincere nella propria terra e non posso che essere felice” – spiega Giuseppe Bergantino – “Sono grato a Mirko Liburdi per avermi accompagnato con le sue note, alla New Jolly Motors e alla squadra Colombi per avermi fornito la vettura perfetta, ai tifosi che ci hanno sostenuto lungo tutto il percorso, agli sponsor che hanno reso possibile la mia partecipazione e alla mia famiglia per il loro costante supporto. Senza di loro, questo risultato non sarebbe stato possibile.”

“Sono felice del risultato ottenuto in questa edizione del Costa del Gargano” – ha commentato Armando Caruso – “io e Gabriele ci siamo davvero divertiti! La manifestazione è stata come sempre spettacolare e voglio fare i miei complimenti agli organizzatori per il loro lavoro. È stato un piacere partecipare e mettermi alla prova in questa gara di casa.” La New Jolly Motors felice dei successi ottenuti dai suoi equipaggi in questa competizione da appuntamento alla prossima gara del Salento che si terrà il 26 e 27 maggio 2023 e continua a prepararsi al meglio per dare il massimo su ogni percorso.

Andrea Pana