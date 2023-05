I supporter del Manfredonia: “Nella fossa dei leoni per ritornare campioni!”

MANFREDONIA (FOGGIA) – “Che partita!! Abbiamo vissuto una settimana ricca di emozioni e di ansie, con il pericolo che questa finale non si giocasse al Miramare. Per fortuna, è andato tutto per il verso giusto e abbiamo assistito ad un vero e proprio spettacolo con uno stadio gremito e vestito a festa.

Abbiamo disputato una grande finale, quando c’era da soffrire abbiamo sofferto, e quando c’era da attaccare abbiamo attaccato! Ragazzi, lottate sempre su ogni pallone e state dimostrando un vero attaccamento alla nostra maglia, ed è per questo che ormai noi e voi siamo tutt’uno. Ieri c’è stato un coinvolgimento assurdo da parte di tutti, che non vedevamo da tantissimo tempo! Tutto questo grazie a voi ragazzi! State facendo sognare una città intera!!

Adesso ricarichiamo bene le batterie dopo questi 120 minuti di fuoco perché ci aspetta il Gallipoli per la finalissima! Siamo ad un solo gradino dal nostro traguardo, siamo così vicini a scrivere una nuova bellissima pagina di questi colori! Affiliamo le armi, c’è un’ultima battaglia da vincere!!”. Lo riporta la pagina FB Manfredonia Calcio Supporters.

Manfredonia e Gallipoli si contenderanno la promozione diretta in Serie D e lo faranno domenica 21 maggio. Secondo quanto riportato da Antenna Sud, la finalissima potrebbe giocarsi allo stadio “Curlo” di Fasano, individuato dalla LND Puglia come sede ideale per l’atto finale del campionato di Eccellenza Pugliese. La vincente della sfida approderà in quarta serie, la squadra sconfitta sarà destinata ai play-off nazionali, entrando anche in griglia nazionale per gli eventuali ripescaggi. Lo riporta il sito tuttocalciopuglia.com