Il “Giro” passa a Foggia: entusiasmo alle stelle e scuole chiuse

FOGGIA – Scuole chiuse e entusiasmo alle stelle per il passaggio del giro d’Italia in provincia Foggia, per la tappa da Vasto a Melfi che attraverserà San Severo, Foggia e Cerignola. Proprio nel capoluogo dauno, dove è previsto un traguardo volante intermedio per la terza tappa della corsa rosa, sono state adottate una serie di misure di sicurezza.

La Carovana del Giro d’Italia giungerà da via San Severo per lasciare il centro urbano dalla SS 655 (superstrada Foggia-Candela) all’altezza della rotatoria della «Orbitale». Il passaggio del Giro a Foggia è programmato per la tarda mattinata (intorno alle 12,30 ma si tratta di una previsione oraria), con un «Traguardo Sprint» su Viale Ofanto (nei pressi dello Stadio), tra via Silvio Pellico e via Gioberti. Il passaggio della corsa sarà anticipato dalla Carovana pubblicitaria che sosterà per alcuni minuti nei pressi di Parco San Felice.

L’attraversamento di Foggia da parte di una delle più importanti competizioni ciclistiche internazionali, interesserà ampie zone della città e, per ragioni di sicurezza, rende necessaria l’interdizione integrale al traffico di un’area molto ampia della rete viaria, oltre ad altri provvedimenti come la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado e quella dei mercati di Via Caldarazzo (Quartiere Candelaro) e Parco Volontari per la Pace. Tra le altre prescrizioni imposte, il divieto di vendita di bevande in bottiglie e contenitori di vetro ed in lattina lungo il percorso e nei 200 metri limitrofi al percorso di gara. Lo riporta la Gazzetta del Mezzogiorno.