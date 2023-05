Il legale del killer: “Ha chiesto della figlia, non si è reso conto di averla colpita”

FOGGIA – E’ arrivata la confessione di Taulant Malaj, il 45enne panettiere di origine albanese che domenica ha ucciso la figlia 16enne, e il vicino di casa, il commerciante 51enne Massimo De Santis, commerciante ritenendolo l’amante della moglie.

La donna è ricoverata in ospedale, in stato di choc. Il marito l’ha colpita con sei coltellate. Malaj è stato sottoposto a fermo dai carabinieri e condotto in carcere, in attesa dell’udienza di convalida del fermo davanti al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Foggia. È accusato di duplice omicidio e tentato omicidio.

La confessione davanti ai Pm

“Ha chiesto: ‘Come sta mia figlia‘?. Questa domanda l’ha rivolta in caserma dei carabinieri, dopo essere stato fermato e, solo in questa occasione ha saputo che la ragazza era morta a causa dei fendenti”, ha spiegato l’avvocato Michele Maiellaro, difensore assieme a Giacomo Lattanzio, del presunto omicida residente a Torremaggiore nel Foggiano.

“Malaj nell’immediatezza dei fatti, aveva deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere davanti ai pm, mentre nel pomeriggio ha confessato”, prosegue il penalista. “Stando a quanto emerso nell’interrogatorio, Malaj credeva che la moglie avesse una relazione con l’inquilino del terzo piano e nei giorni scorsi aveva detto che sarebbe andato via di casa”. L’udienza di convalida del fermo non è ancora stata fissata.

Aveva ottimo rapporto con figlia, ne era innamorato