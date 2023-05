Incoronazione di Re Carlo III, reportage da Londra

Londra – La pioggia non ha per nulla scoraggiato gli inglesi a prendere parte ad un evento straordinario per la storia del Regno Unito quale è stata l’incoronazione di re Carlo III e della regina Camilla.

Una data, quella del 6 maggio scorso, così importante che ha visto un considerevole afflusso non solo di inglesi nella città di Londra, ma anche di numerosi stranieri, tra questi anche italiani.

Imponenti le misure di sorveglianza e sicurezza adottate. Transennate tutte le strade nelle zone prossime all’evento e in particolare modo dove si è svolta la processione partita dalla residenza reale di Buckingham Palace verso l’abbazia di Westminster e viceversa, dopo l’incoronazione. Il corteo, seppur più breve rispetto a quello di sua madre Elisabetta II, è…

Come detto, la pioggia in alcuni momenti battente non ha schiodato di mezzo metro la gente. Molte bandierine, occhiali, gilet, e addirittura capelli a tema caratterizzati dai colori della bandiera britanica.

Non sono mancate le proteste da parte di una fetta di popolazione che non ha accettato l’incoronazione di Carlo, manifestando con cartelli e hashtag #notmyking (non il mio re)

La giornata di ieri invece è stata caratterizzata da party di quartiere con banchetti e brindisi. Dalle ore 20, in concomitanza del grande concerto che si è tenuto presso il castello di Windsor alla presenza di ospiti internazionali tra i quali Bocelli, i più importanti monumenti del Regno Unito sono stati illuminati da luci colorate.

Sul Big Ben è stato proiettato un suggestivo video mapping con elementi floreali legati e auguri ai neo regnanti, mentre il palazzo di Westminster è stato illuminato con fasci di colore della bandiera britannica.

Anche in questa occasione non è mancata la folla di gente accalcata sui muraglioni del Tamigi per immortalare con cellulari, fotocamera e persino cavalletti, questo landscape unico per Londra. E a festa finita non rimane che concedersi un regalo, un souvenir dell’incoronazione. Tra i gadget più gettonati erano naturalmente qualsiasi cosa rappresentasse una corona o il re Carlo.

La casa reale ha distribuito delle tazze ufficiali con l’immagine di Carlo, in vendita, di fronte a Buckingham Palace, alla cifra di 20 sterline (quasi 23 euro), seppure in alcuni luoghi più lontani dal centro il prezzo è sceso a 15 sterline (circa 17 euro)

Articolo – Fotogallery a cura di Vittorio Agricola e Valerio Agricola

Fotogallery Vittorio Agricola