Omicidio Saman: per i periti è stata strozzata o strangolata

REGGIO EMILIA – Saman Abbas è morta strozzata o strangolata.

A questa conclusione sono arrivati i periti nominati dalla Corte di assise di Reggio Emilia, Cristina Cattaneo e Biagio Eugenio Leone, nella relazione preliminare medico legale e anatomopatologica depositata in vista dell’udienza di venerdì. Per l’omicidio della 18enne pachistana, la notte del 30 aprile 2021 a Novellara, la Procura di Reggio Emilia accusa cinque parenti: i genitori, lo zio e due cugini. La relazione è stata fatta analizzando i resti ritrovati a novembre scorso in un casolare vicino alla casa dove la giovane viveva. Lo riporta l’agenzia Ansa.