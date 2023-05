“StatoQuotidiano, aiutateci: Manfredonia è sporchissima, puzza, verde pubblico disastroso”

Buongiorno Redazione di Stato Quotidiano, sono una cittadina di Manfredonia.

Vi scrivo per fare una segnalazione per quanto riguarda il “verde pubblico” della mia “città” (se così si può definire, visto lo scempio e il degrado in cui sta cadendo).

Potete scrivere un ennesimo articolo riguardo a ciò?

Io sono disgustata per ciò che vedo ogni giorno passeggiando a piedi per la città.

Non c’ è un’ aiuola o un pezzetto di verde pubblico PULITO per noi cittadini (aumentano di giorno in giorno, invece, gli spazi per i bisogni dei cani). Manfredonia PUZZA, è DISORDINATA ed è SPORCA!!!

Per non parlare del lungomare di Manfredonia, occhiello della nostra città! Sembra un ORTO BOTANICO: vegetazione di ogni genere e tipo, ci sono anche i fiori a fare da ornamento, ora( secondo me non li estirpano perché pensano, appunto, che abbiano questa funzione, “MANFREDONIA LA SANREMO DEL SUD”).

È VERGOGNOSOOOOOOO!!!!

Ma gli addetti al verde pubblico cosa fanno?

Forse dovrebbero cominciare a viaggiare un po’ per conoscere altri luoghi d’ ITALIA, per prendere spunto da essi e farne tesoro per rendere un po’ decoroso e ordinato il nostro paese! Forse pretendo troppo! Incapaci!

Assurdo, puliscono le zone periferiche disabitate, per esempio quella vicino al cimitero, e non quelle centrali!

È inutile allegare delle foto… Sarebbero troppe…

Sicuramente avrete già ricevuto altre segnalazioni riguardo a questo argomento! Non importa, mi aggiungo alla lunga lista!

Vi ringrazio per la cortese attenzione.

Buona giornata e buon lavoro