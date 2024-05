Bari, carambola tra auto in via Nicolai durante la festa patronale: nessun ferito Fonte lagazzettadelmezzogiorno.it

BARI – Incidente in via Nicolai angolo via Manzoni a Bari: un Suv che viaggiava ad alta velocità nel centro cittadino mentre era in corso il corteo storico della festa patronale dedicata a San Nicola, ha impattato con un’altra auto proveniente da Via Manzoni ed ha finito la sua corsa con una carambola contro le auto in sosta.

Tanti i danni alle vetture parcheggiate.

Per fortuna non si registrano feriti. Sul posto la polizia locale.

Lo riporta Lagazzettadelmezzogiorno.it