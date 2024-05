Domenica, 12 Maggio 2024, ricorre in tutta Italia il giorno della Festa della Mamma, una giornata speciale in cui viene giustamente omaggiata la figura di tutte le mamme.

Per l’occasione, la Consulta Giovanile del Comune di Vieste ha voluto omaggiare la figura di Ilaria Racioppa, giovane madre di Vieste che ci ha lasciati l’8 Maggio 2021, dopo una lunga battaglia contro una grave malattia. Ilaria è stata un’ispirazione come madre e donna, sacrificando se stessa per la vita della sua amata figlia, accettando comunque la gravidanza senza temere le conseguenze per la sua salute, un gesto di amore infinito che ripercorre le orme di Santa Giovanna Beretta Molla scomparsa nel 1962 nelle medesime circostanze.

Per onorare il suo ricordo, ci riuniremo alle ore 11:00 nei giardini comunali di Corso Cesare Battisti, accanto alla ‘Scalinata dell’Amore’, per piantare insieme ‘L’albero di Ilaria’.

Quest’albero che verrà piantato dalla ditta specializzata ‘Vivai Santoro’ diventerà un simbolo tangibile della maternità, della vita e dell’amore senza fine che Ilaria ha incarnato e ha trasmesso a tutta la sua comunità viestana grazie anche alla sua grande devozione verso la Madonna di Santa Maria di Merino.

Per continuare a leggere, prosegui su Garganotv.com