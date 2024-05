A Foggia i ladri non risparmiano proprio nessuno: questa volta è toccato al consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Giovanni Quarato, subire il furto di una bicicletta che nella giornata di ieri, 7 maggio, aveva parcheggiato ai piedi di Palazzo di Città in Corso Giuseppe Garibaldi: “Non sono il primo e purtroppo non sarò l’ultimo, è un triste segno del livello di degrado della città.

Continuerò ad impegnarmi per renderla migliore!” l’amaro commento di il consigliere comunale di maggioranza. “Era la mia bicicletta, piuttosto datata, ben oltre trent’anni, ma di un valore affettivo molto importante: l’avevo ricevuta in regalo da mia madre in occasione dell’abilitazione alla professione”.

Lo riporta foggiatoday.it