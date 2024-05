Si tratta di un vero e proprio miracolo sportivo, un capolavoro della società, in particolare del DS Livio Scuotto che è riuscito a costruire passo dopo passo una squadra capace di battagliare su qualsiasi campo del Girone H: la doppia vittoria contro il Casarano e i successi contro Nardò e Martina sono gli emblemi della salvezza del Manfredonia: “Giocare buona parte di campionato senza i propri tifosi non è stato facile – ha dichiarato ai nostri microfoni Scuotto -. Abbiamo fatto un grande lavoro portato a casa l’obiettivo e un secondo posto nella classifica dei giovani di valore nonostante una situazione non facile a testimonianza che la società crede fortemente su di loro. Manfredonia è una città meravigliosa che merita, prima o poi, di tornare in Serie C“.

Il DS Scuotto sulla stagione del Manfredonia e il duro lavoro per portare il club all'obiettivo finale: "E' stata una stagione straordinaria, abbiamo fatto un capolavoro. La squadra è stata iscritta solamente l'11 luglio, si è partiti in ritardo e io sono arrivato dopo. Ho ricostruito tutto, sono andati via 17 calciatori e ne ho presi altri 17 con probabilmente il minor budget di tutta la Serie D e del girone più duro d'Italia. Potevamo avere anche più punti se non avessimo subito tante ingiustizie, tra cui anche la penalizzazione di un punto o la partita persa contro la Palmese".