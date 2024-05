Il 7 maggio di 5 anni fa, in una stanza dell’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza, si fermava il cuore di Donato Monopoli, il giovane cerignolano deceduto nel maggio del 2019 dopo sette mesi di agonia in seguito a una rissa avvenuta in una discoteca della periferia di Foggia.

“Non avrei mai immaginato che quello sarebbe stato l’ultimo giorno che ti avrei stretto tra le mie braccia e che mi avresti lasciato per sempre”, scrivono i genitori sulla pagina ‘Giustizia per Donato’. “Si chiudeva così uno dei capitoli più brutti della nostra vita, i sette mesi passati sempre al tuo fianco in quel letto di rianimazione mano nella mano, con gli occhi pieni di dolore, ma pieni anche di speranza, perché speravamo che un giorno potessimo tornare alla normalità, ma così non è stato“.

A distanza di 5 anni, i loro occhi “sono sempre pieni di dolore, ma ancora pieni della speranza che Donato abbia la giusta giustizia che merita“, concludono. Per il fatto, due 30enni foggiani sono in attesa di giudizio, in appello, con l’accusa di omicidio volontario in concorso. Precedentemente, la gup Bencivenga, del Tribunale di Foggia, aveva condannato i due imputati – Francesco Stallone e Michele Verderosa – rispettivamente a 15 anni e 6 mesi di reclusione e a 11 anni e 4 di reclusione.

Per continuare a leggere, prosegui su FoggiaToday.it