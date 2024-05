L’ipotesi privilegiata era quella dell’omicidio-suicidio, ma le autopsie sui corpi dei due coniugi palermitani Laura Lupo e Pietro Delia mettono in dubbio questa ricostruzione aprendo a possibili altri scenari sui quali gli inquirenti continuano ad indagare. I due sono stati trovati morti nella loro casa di via Notarbartolo, a Palermo, nella mattina di sabato 4 maggio. Lei, agente della polizia municipale, era in cucina riversa in una pozza di sangue e aveva ancora in mano la pistola d’ordinanza con cui avrebbe fatto fuoco contro il marito.

A quanto è emerso, la coppia era tornata insieme da poco tempo dopo un periodo di separazione. La casa non presentava segni di effrazione e la collocazione dell’appartamento lungo una via sempre molto trafficata rendeva difficile supporre che qualcuno potesse aver fatto irruzione e uccidere i due coniugi senza che nessuno notasse nulla.