Una forte esplosione è stata avvertita ieri sera, intorno alle 23,30, in via Villa Cappello a Castelvetrano (Trapani) per lo scoppio di un ordigno esplosivo posizionato nel gabbia scala della casa di un pregiudicato del posto.

Davanti l’abitazione i vigili del fuoco hanno trovato anche dei fiori, segno evidente di un attentato intimidatorio.

