Turismo Puglia: 16,4 milioni di presenze nel 2023. Vieste regina, poi Bari e Ugento

Gargano. Raggiunti i 16,4 MILIONI di presenze nel 2023; la crescita del turismo internazionale e’ del +22% per gli arrivi e del +16% per le presenze.

La crescita è certificata dalla presentazione della Regione Puglia alla Bit di Milano.

Il bilancio turistico complessivo di fine anno si attesta al +8% degli arrivi e il +4% delle presenze; l’internazionalizzazione degli arrivi (la quota di stranieri sul totale) passa dal 29% al 34% nell’arco di un anno e nonostante l’andamento del turismo nazionale sia rimasto pressoché stazionario (+2% gli arrivi e -1% le presenze).

Positivo anche il trend estivo: +3% gli arrivi e +0,5% le presenze da giugno a settembre 2023 rispetto al 2022; l’incremento dell’incoming (arrivi) da ottobre a dicembre e’ del +10% e del +5% per i pernottamenti/presenze.

La Puglia: Terra di Accoglienza, Bellezza e Tradizione

La Puglia, incantevole regione del Sud Italia, emerge come una destinazione turistica di grande fascino, attirando l’attenzione di viaggiatori provenienti da tutto il mondo. Un’analisi dettagliata evidenzia un profilo di immagine estremamente positivo e soddisfacente tra i turisti attuali e potenziali che considerano la Puglia come meta ideale per le proprie vacanze.

I Punti di Forza della Puglia

La Puglia vanta una serie di elementi distintivi che la rendono vincente nel panorama turistico internazionale. Le sue bellezze naturali, che si manifestano attraverso le incantevoli località marine e i paesaggi mozzafiato, attraggono visitatori desiderosi di immergersi nella sua atmosfera unica. La cucina pugliese, rinomata per la sua genuinità e ricchezza di sapori, rappresenta un’autentica esperienza gastronomica per i viaggiatori più esigenti.

Il clima mite e accogliente della regione, unito all’ospitalità genuina della sua popolazione, crea un ambiente caloroso e invitante per chiunque decida di visitare questi luoghi. I prodotti tipici locali, da scoprire attraverso percorsi enogastronomici affascinanti, aggiungono un tocco di autenticità all’esperienza turistica.

La sicurezza, altro aspetto cruciale per i viaggiatori, si rivela essere un punto di forza della Puglia, garantendo tranquillità e serenità durante tutto il soggiorno.

Le Sfide da Affrontare

Tuttavia, non mancano sfide da affrontare per consolidare ulteriormente l’immagine della Puglia come destinazione turistica di primo piano. In particolare, l’affollamento può rappresentare un ostacolo per alcuni visitatori, specialmente per coloro che preferiscono destinazioni più tranquille e meno affollate.

Una Notorietà da Espandere

Nel contesto dei mercati turistici esteri, la Puglia si trova ancora in fase di consolidamento della propria notorietà. Sebbene in alcuni casi la regione sia ancora poco conosciuta rispetto ad altre destinazioni mediterranee, dove è già consolidata, la Puglia dimostra una capacità innegabile di suscitare empatia e generare fedeltà tra coloro che la visitano.

Il Successo del Passaparola Positivo

Il Net Promoter Score, un indicatore chiave per valutare la capacità di una destinazione turistica di generare passaparola positivo tra i visitatori, evidenzia risultati molto positivi per la Puglia. Questo conferma l’entusiasmo e la soddisfazione dei turisti che scelgono di trascorrere le proprie vacanze in questa affascinante regione.

La Conquista della Fidelizzazione

Inoltre, la Puglia registra elevati tassi di conversione nel cosiddetto “funnel di consumo”, il che significa che una volta che i turisti hanno sperimentato tutto ciò che la regione ha da offrire, tendono a tornare e a diventare clienti fedeli. Questo è un segno tangibile della capacità della Puglia di conquistare il cuore e la fiducia dei visitatori.

Rapporto Qualità/Prezzo e Immagine del Brand

Per quanto riguarda il rapporto qualità/prezzo, la Puglia è considerata una scelta conveniente sia dai turisti italiani che da quelli stranieri. Questo aspetto è cruciale per mantenere un vantaggio competitivo sul mercato turistico internazionale.

L’immagine della Puglia è ricca e articolata tra i turisti italiani e quelli provenienti da mercati turistici consolidati, mentre rimane ancora da consolidare tra i turisti provenienti da mercati emergenti. Tuttavia, il brand Puglia mostra una maggiore forza in Francia e negli Stati Uniti, con ampie opportunità di crescita in altri mercati.

Il Futuro della Puglia come Destinazione Turistica

Guardando al futuro, è essenziale continuare a puntare sul ricco patrimonio culturale della regione e sulla promozione dei siti UNESCO nella comunicazione estera. Definire itinerari tematici e offrire servizi complementari, come le card integrate per l’accesso ai beni culturali e ai trasporti, può contribuire a migliorare ulteriormente l’esperienza del turista in Puglia.

La Puglia si conferma come una destinazione turistica di grande appeal, capace di offrire esperienze autentiche, gioiose e coinvolgenti. Il suo successo dipende dalla capacità di superare le sfide attuali e di continuare a promuovere attivamente i suoi valori distintivi a livello globale.