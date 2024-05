Giovanni Perone e Moreno Potè erano due studenti dell’Istituto Alberghiero di Vieste scomparsi tragicamente a distanza di circa 3 anni l’uno dall’altro. Il 1° Memorial, a loro dedicato, nasce con l’intento di tenere sempre vivo il ricordo di questi due ragazzi ed anche di sensibilizzare la popolazione studentesca sulla giusta osservanza delle norme per la sicurezza stradale.

In questo contesto, l’IPEOA “Enrico Mattei”, in collaborazione con I’IISS “Fazzini-Giuliani” e col patrocinio del Comune di Vieste, organizza, per venerdì 17 maggio 2024, la partita di calcio tra le squadre dei due Istituti presso lo stadio “Riccardo Spina”.

Il programma della giornata avrà il seguente svolgimento:

ore 10:30 — accoglienza dei partecipanti (ingresso lato Lungomare Europa);

ore 10:45 — presentazione delle squadre;

ore 11:00 — saluti istituzionali;

ore 11:20 — consegna targhe commemorative alle famiglie;

ore 11:25 — benedizione;

ore 11:30 — fischio d’inizio.

A fine partita seguirà la premiazione delle squadre ed un momento conviviale con un buffet offerto dagli sponsor.

Lo riporta ReteGargano.it